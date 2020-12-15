台北市大安區信義路4段一棟公寓5樓住戶，放任榕樹生長，根部往下竄至2樓，損壞天花板、牆壁結構，5樓以下嚴重漏水，只要外面下大雨，屋裡就下起小雨，甚至還在頂樓蓋魚池養鯉魚，住戶害怕建物倒塌不敢再住。北市建管處對此回應，將請土木技師會勘，有安全疑慮會要求改善，限期不改最高開罰30萬。

位在信義路4段精華地段的公寓已有47年，民眾向北市議員李柏毅投訴指出，5樓陽台的榕樹往下竄根，貫穿3、4樓天花板，2樓牆壁也冒出樹根，甚至在5樓頂蓋起魚池造景，還把通往頂樓的門鎖起來，萬一發生火警，根本無處可逃。

台北市信義路4段一棟公寓5樓長出榕樹，樹根往下竄損壞樓下天花板、牆壁。（張立勳攝）

台北市信義路4段一棟公寓不但出現榕樹竄根，樓頂還有魚池，讓住戶住得非常不安心。（張立勳攝）

2樓蔡姓住戶不滿質疑，樹根破壞力很強，下雨天都必須拿水桶接水，除了榕樹問題，頂樓魚池恐怕不是老公寓可以負荷，8月15日打1999市民當家熱線檢舉，市府只找人來拍照卻沒有後續，漏水加上結構有疑慮，根本不敢在住人。

李柏毅痛批，市府行政怠惰，接獲檢舉至今過了3個月，竟沒有任何開罰、要求改善，市府應該好好檢討內部研考問題。

對此，建管處使用科股長吳建興表示，依空照圖判斷魚池是既存危建，僅拍照列管，但將找土木技師到場會勘魚池、榕樹是否影響建物，若有結構安全疑慮要求限期改善，未改善可依《建築法》處6至30萬元罰鍰。

(中時 )