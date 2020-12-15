由賈靜雯和弟弟賈子宸（衛斯理）2018年共同創辦的「賈以食日」，在拌麵市場有極佳的銷售成績，不過北市衛生局日前發現「賈以食日」的燒椒麵成分標示不完整，醬料含豆瓣醬，並未依法明確展列防腐劑等成分，遭衛生局開罰3萬元。對此，身為品牌精神領袖兼代言人的賈靜雯也做出回應，表示已經立刻處理，也歡迎大家繼續監督。

賈靜雯表示，謝謝大家對賈以食日的關心，「這次我們收到衛生局的公文後，就已立刻反應，在半個月之內就已下架各個通路，重新檢驗醬料成分、標示清楚上架，我們是最快時間就已處理了，消費者疑慮也會持續改進，做到最好的標示和最好說明，讓大家可以吃得更安心，我們賈以食日的初衷不會變，那歡迎大家繼續監督我們，讓我們愈做愈好，謝謝大家，我們會繼續經營我們的賈以食日，謝謝！」據悉品牌第一時間已經從通路下架3萬多包，標示後再重新上架。

(中時 )