南華大學日前傳出2＋2旅遊專班大四越南生來台就學，卻淪為勞工，教育部上周三已派專案小組到校調查，該班學生如今擔心恐被遣返回國。南華大學則再度回應，此事是校方執行過程督導不周，靜候教育部來文並改善。

南華大學應用社會系教授周平表示，南華大學開設的是境外專班，當中一定牽涉到仲介等問題，而校長林聰明過去擔任教育部政務次長，並邀請文化大學前校長吳萬益出任副校長，並負責國際招生，吳萬益又長期經營南向高教事業，盼能達到教育部的國際招生指標，招收國際生範圍則包含陸生、外籍生與僑生等。

對於南華大學本次爆出越南專班學生涉及違法打工，周平則提到，這是結構性的問題，很多學校都是如此，南華大學只是個案，但校內國際及兩岸學院院長賴淑玲接受媒體採訪時，不斷強調是教育訓練，超時工作也不支薪，不斷以工作權益保障來回應，而不是保障專班越南學生的受教權，說法十分詭異。

周平並指出，負責帶領該專班的林姓教師，長期無法接受校方如此做法，近來更壓力大到不敢對外聯繫，事情經媒體報導後，校內也由吳萬益召開相關會議，這批越南專班學生現在都很擔心會送返回國，無法在台繼續學業。

周平也轉述林姓教師來訊並稱，專班學生近日反應，打工的飯店正在調整其工作時數，同學在月初都集體表達，希望能夠回到學校，不願再工作，對此林姓教師也寫下記錄：「此反應亦已向學校反映許久，恐懼之聲令我心顫」，該批學生在校方協調後，已在4日回到南華大學，「然，充滿恐懼，不敢言語，甚而流淚」。

南華大學主任秘書葉月嬌則表示，這起事件的出發點是出自於善意，希望能幫助弱勢境外學生，而南華大學屬公益大學，非常重視學生受教權，但對於這起越南專班學生打工事件，校方做法確實有瑕疵，也坦言督導不周，現在教育部已經前來查核，學校靜候來文，待教育部指示一定會努力調整。

(旺報 )