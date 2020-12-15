富邦悍將除了延攬鍾承祐擔任二軍打擊教練以外，還找來前洋投布魯斯(Bruce Billings)擔任二軍外籍投手教練，布魯斯過去曾是統一獅隊洋投，當時手寫中英文字「相信」、「勝利」讓球隊團結一心，如今以教練角色重返中職，他表示目標直指總冠軍。

布魯斯於2016年首度來台，當時效力統一獅，連兩年勝投在雙位數以上，尤其在2017年爭冠關鍵時刻，利用google翻譯手寫「相信」、「勝利」的標語，當時助獅隊戰績開紅盤，還一度拿到6連勝，該年統一獅打進季後賽，甚至標語還做成T恤等商品販售，不過隔年統一獅不續約，布魯斯加盟富邦，但季中就領機票，之後宣布退休擔任費城人隊旗下新人聯盟球隊的投手教練。

布魯斯回歸中職，獲富邦延攬擔任二軍外籍投手教練，將與蔡明晋一起訓練年輕投手，他在臉書寫下心情，「我很高興地宣布我接受台灣富邦悍將的教練機會，我非常感謝能再度合作，球隊中有很多潛力新秀，幫助這支球隊並發揮最大潛力一定會很有趣！我們的眼中只有總冠軍。」

蔡承儒領隊表示：「布魯斯過往在選手時期即樂於和年輕球員分享經驗，對於各類型的投手也會有不同的建議，甚至即使語言不通，也會用製圖的方式幫助年輕球員了解吸收，並且經常鼓勵隊友，是一位想法很正向的選手。」

(中時 )