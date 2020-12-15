彰化縣長王惠美（中）親自頒獎表揚彰化縣尋獲失蹤人口、及時攔阻詐騙的有功員警。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）縣警局長許錫榮（左三）親自頒獎表揚彰化縣尋獲失蹤人口、及時攔阻詐騙的有功員警。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）縣警局長許錫榮（左三）親自頒獎表揚彰化縣協助警方及時攔阻詐騙的銀行行員。（謝瓊雲攝）

員林分局近日屢屢偵破備受社會關注的大案，彰化縣長王惠美（左）頒獎表揚，由偵查隊長鐘振邦（右）代表受獎。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真攝）

波麗士大人，有你們真好！彰化縣警察局主動全面清查全縣3年以上失蹤人口，以偵辦刑案方式，運用各種新興科技、偵查技巧，員林、田中、鹿港陸續傳出佳績；彰化縣長王惠美15日親自頒獎表揚，感謝他們年關將近，幫助許多失蹤人口與家人團聚，另也表揚6名偵破槍砲、強盜、搶奪、詐騙機房、竊盜及毒品等有功員警。

田中分局清查後找回被生母帶走12年的23歲謝姓女子案，讓父親與女兒重聚，更讓隱姓埋名的母女兩得以重生，可望重回社會過正常人生活，不須再躲躲藏藏。員林分局則利用新興科技來突破盲點，採集失蹤人口家屬DNA檢體，送往法務部法醫研究所逐一比對，終於發現安置於花蓮縣玉里鎮化名為『社遊琴』的遊民檢體相符，幫助失散20年母女重聚。

和美分局幫家屬尋獲失蹤8年黃姓女子，鹿港分局也找到失蹤13年石姓女子，幫助母子相聚。

王惠美也協助表揚6位偵破槍砲、強盜、搶奪、詐騙機房、竊盜及毒品等有功員警，及協助防治詐騙的銀行行員；每一案都是危害社會、甚至可能造成生命財產損失的重大威脅，因員警的努力才能順利剷除犯罪、打擊猖獗的詐騙集團，與銀行行員聯手，即時攔阻匯款，保住民眾辛苦得來的積蓄。

王惠美說，每個人都是家中的寶，家人失蹤了這麼多年，縣警局主動成立專案小組全面清查，連續尋獲失蹤人口，鍥而不捨的辦案精神，令人感動。

縣長再次感謝及肯定獲獎的每一位警察及行員，更期勉大家一起努力，讓彰化成為更安全、更溫馨的城市。

(中時 )