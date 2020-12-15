近來不斷傳出南向國家學生在台違法打工事件，論其本質，錯的就是蔡政府推動高教新南向政策，大學為了滿足國際招生指標，如今少了陸生，只能以各種方式來填滿境外生招生缺額，無所不用其極的手法惹議，引起批評，更可笑的是，執行錯誤境外生策略的教育部，反而是回過頭來檢討大學，校方與校內師生苦不堪言，深受其害的還是學校。

近年來不斷傳出大學違法招收新南向學生來台打工的爭議，在爆出康寧大學的斯里蘭卡學生案、醒吾科大印尼生案及育達科大的菲律賓學生等事件後，如今連隸屬佛光山系統的南華大學，都傳出越南專班學生，被安排到知名飯店打工，消息傳出不只重傷我國國際形象，台灣的高教口碑更恐毀於一旦。

論及新南向政策，民進黨政府執政後，大批東南亞國家學生進入我國大學校園，其來台就學立意與本質，相信是立意良善，但這些這些國家與學生本身經濟條件不佳，來台念書，學校配合政府政策招生，甚至還要爭取補助。事實上，南向國家學生的經濟能力不及陸生，且又不具中英文能力，就財務與教學成本來說，後段私校的壓力大到苦不堪言。

南華大學本次爆出越南專班學生違法打工，該校有年輕教師坦言，新南向國家學生的生活水平與我國學生相差趁多，上課時，時常對校內師生帶來不少困擾，但民進黨政府為了避開大陸，而開拓新南向招生版圖，想要填補陸生缺額，壓根不管大學與我國師生的痛苦。

大學的環境本來就是要追求國際化，廣招各國境外學生的想法與做法，理所當然，但該名年輕教師質疑，校園國際化，並不等同東南亞化，大學東南亞化，更不是大學師生與家長想看到的光景，對此，做為主管單位的教育部，也只能將錯誤執行到底，如今只能盼民進黨政府還有一絲良知，懸崖勒馬，勿再執行錯誤的高教新南向政策。

(旺報 )