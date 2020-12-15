大陸女星蔣勤勤22年前拍瓊瑤劇《蒼天有淚》走紅，一雙靈氣雙眼落淚時亮晶晶，因此獲得藝名「水靈」。近日，有粉絲釋出一組她在懸疑劇《迷霧追踪》的無修圖落淚照，真實膚質無所遁形。

照片中，蔣勤勤綁著馬尾，幾撮頭髮自然散落，素淨的臉龐幾乎沒有施抹彩妝，她對著鏡頭面露哀愁，一顆斗大的淚珠從眼眶潸然淚下，順著臉頰緩緩滑落，留下一條淚痕。由於是高清無P圖特寫，除了捕捉到生動的表情，連眼下細紋和膚況都拍了下來。

蔣勤勤的無P圖掉淚圖無損美貌。（圖／微博@蔣勤勤資訊站）

許多網友認為蔣勤勤已經44歲，又生過兩個孩子，能維持這樣的狀態已經很不容易，紛紛讚嘆：「皮膚質感太好了！」、「顏值真是絕了」、「這五官也太能打」；由於她的老公陳建斌在《後宮甄嬛傳》中飾演雍正帝，加上面孔神似孫儷，蔣勤勤被陸網冠上「純元皇后」的稱號，這次的掉淚照，又有許多粉絲幽默CUE「純元是你嗎？」、「就是這麼美，所以四郎幾十年都忘不掉」。

蔣勤勤在《迷霧追踪》飾演職業為刑警的林雨虹，搜索西南的某座小城發生的離奇案件，隨著線索越來越多，接連爆出許多不為人知的秘密。

(中時新聞網)