整治愛河最後一哩路、高雄公辦第100期市地重劃，15日正式啟動，此一位於房市熱區仁武的20.85公頃重劃區，預定2023年底完工，可望釋出10.40公頃建築用地。

高雄地政局15日表示，攸關愛河整治、仁武防洪排水、以及仁武區八卦寮土地開發利用的第100期公辦市地重劃區，重劃計畫書公告結束之後，目前正在進行工程規劃設計，預定2023年11月完工。

地政局說，公辦第100期市地重劃區，位於仁武區愛河西岸以東、八德一路以南、八德東路以北、曹公新圳以西，總開發面積約20.85公頃，除了公共設施之外，規劃約10.40公頃住宅區。

地政局指出，都市計畫為因應近年極端氣候強降雨情況，加速辦理愛河整治最後一哩路，以維護仁武地區人民生命財產安全，根據經濟部水利署核定的北屋排水治理計畫，保留草潭埤現有2處面積約4.6公頃的埤塘，以維護原有的生態棲息環境，並可減少因開發所造成的地表逕流增加，減緩鄰近地勢較低地區的淹水情形。

(工商 )