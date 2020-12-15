國道5號蘇澳服務區在13日發生一起開烏龍發票事件。位於休息區內的花蓮知名麻糬店，有一位民眾僅購買3顆麻糬解饞，結帳時54元，未料店員竟然一時手誤，將將金額打成400萬零5元而不自知，下午結帳時才發現金額異常，店員當場急哭，希望該位民眾能在發現錯誤後主動歸還發票。

據了解，該位民眾12月13日在蘇澳服務區內的花棉織名麻糬店，的12月13日下午3點多，前往店內買了3顆花生麻糬，現場售價為54元，但收銀小姐卻手誤，多按了5個0，價格頓時變持4百萬零5元。

但民眾接過發票後也未檢視就直接離去，收銀小姐也未發現，直到當天下午盤點時，經理才發現金額異常，立刻要求門市重新計算，這時才發現事情大條。當場負責的收銀小姐嚎嚎大哭。

因為換算下來，這三顆麻糬平均要價133萬餘元，這筆400萬的消費，若民眾都未歸還讓店家重開發票，單筆很可能就會因此損失20萬的稅金。店家為此公佈，這張400萬零5元的發票號碼為GY19229840，希望當天消費的民眾，若發現金額不對，能夠好心寄回或是打電話告知店家。

(中時新聞網)