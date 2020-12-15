韓國資通科技(ICT)產品海外需求暢旺，11月出貨量不僅年增近16%，並且已經是連續第6個月成長。另外，同期出口美國資通科技產品也大增近兩成，連創11個月年增率均走升紀錄。

根據韓國最新資通科技數據，11月相關產品海外出貨量為165.6億美元，較2019年同期為143億美元，年增率近16%。同時，資通科技產品在進口方面也成長14.2%，達到103.8億美元，產生貿易順差金額為61.8億美元。

細看項目內容，晶片出口增16.1%，達到86.7億美元，而記憶體晶片同步成長7.3%，為51.9億美元。拜行動產業需求不斷增加之賜，11月顯示器出口年增27.7%，為21.8億美元。而在美國強烈需求推動下，智慧型手機海外營業額在年終購物季結束後，大增近25%，也是達到21.8億美元。

若按照出口地區來分，對中國大陸出口增8.1%至77.2億美元，主要輸出產品是晶片和移動產品，目前中國大陸也是韓國最大貿易夥伴。

同時，因顯示器需求暢旺，對越南出口增加35.2%，為28.3億美元。出口美國方面則大增近兩成，達到18.7億美元，這也是連續第11個月出口美國ICT產品年增率走揚。

不過，韓國ICT產品出口日本卻減少13.8%，為3.3億美元。

(時報資訊)