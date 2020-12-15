國泰金(2882)旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，近期全球各大股價指數乖離增大，需留意閃崩似的修正風險，但倘若出現此狀況，2021年全球主要經濟體預估仍將維持低率且寬鬆貨幣政策環境，為明年景氣注入上揚動能，將也是加碼的良機。

林啟超認為，全球主要經濟體預估仍將維持低率且寬鬆貨幣政策環境，激勵全球風險性資產價格上漲。另一方面，美國企業存貨今年6月達到最低點，每次存貨最低，企業都有回補庫存壓力，目前到明年都是回補庫存時間，將加速資本支出提升，為明年景氣注入上揚動能，投資人不妨審慎樂觀看待。

資金行情及解封後景氣復甦期待，近來已逐步反映在風險性資產的表現上，明年隨著避險情緒逐步消退，加上油價基期低，明年3、4、5月可能面臨通膨，美10年期公債利率彈破1％的可能性增加，債券利率往上走，投資人更有誘因將債轉股，並尋找過去一段時間表現較受壓抑的類股；林啟超分析，這種Switch(替換)效應，可望成為2021年投資策略的主旋律。

整體來說，預期解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能；但樂觀中仍有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。

(時報資訊)