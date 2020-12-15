加拿大周一為第一線醫護人員與養老院居民注射新冠肺炎疫苗，正式啟動該國龐大的新冠疫苖接種行動，成為全球第三個注射輝瑞與BioNTech疫苗的國家。

在電視直播中，多倫多非營利老人之家Rekai Centre個人護理員基丹根（Anita Quidangen）率先施打疫苖，她表示，對於成為第一位接種疫苖的人感到很興奮。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示：「這讓人鬆了一大口氣，雖然這可能僅是開始，但我們仍然認為將終結這場大流行病。」此外，杜魯道表明他不會急於立即施打疫苖。

他在接受加拿大廣播電台（Radio-Canada）訪問時表示：「我們必須優先考慮最脆弱的人群，但是第二批我有機會，我會像所有健康的成年人一樣，非常明快且熱切地這麼做。」

第二波新冠肺炎疫情正肆虐整個加拿大，迫使一些省份再次限制企業活動與社交聚會。截至目前為止，加拿大的新冠肺炎確診病例已經超過46萬人，其中大部分出現在人口最多的安大略省，以及魁北克。

(時報資訊)