國內土木建築業大缺工，教育部因此補助中國科大3000萬元，以土木建築技術為核心，建立「建築智慧化技術菁英訓練基地」，今正式揭牌啟用，將致力於為台灣培育營造技術人才。

台灣營建產業所需之土木、建築及機電技術人員缺乏，依行政院主計總處108年統計，土木建築業缺工約1.2萬人，與土木建築有關的機電零組件製造業缺工約3.5萬人，營建及相關機電領域總缺工高達約4.8萬人。

為補足產業需求人力，教育部補助中國科大3000萬元建立以建築智慧化技術為主軸的培育中心，並於109學年起培訓符合未來營建產業需求的人才。

國內土木、建築等相關科系，主要教學課程內容皆以工程的設計、施工技術為主。中國科大表示，除了施工基礎技術課程外，未來也聚焦在建築物各種機電設備與智能化設施的維運與保養技術，並整合BIM＋AIOT及各種機電與資通訊技術，培育學生具備施工、管理及維運的多元能力。

中國科大的技術與觀念，已獲台中市政府認同，並實際應用於台中市41棟5000戶社會住宅的新建與維運管理用途，未來將以「建築智慧化技術菁英訓練基地」作為區域訓練中心，培育北部地區建築智慧化人才，以提升國內建築物節能、防災及永續維運功能。

教育部表示，自2018年開始，已陸續完成食品安全、太陽光電、CNC工具機切削技術、電路板設計與製造、智慧扣件生產技術、高齡長照及多媒體遊戲設計等區域型人才培育場域，未來也將持續在各重點領域為產業培育優質人才。

(中時 )