美國準總統拜登。（路透社）

美國總統大選選舉人團於台灣時間今上午8時15分投票，拜登拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選。經常針貶時事的國內精神科醫師沈政男指出，川普的連任失敗可見，台灣正被一群脫離現實的人統治與引導，這對台灣來說相當危險，大家也要小心別被這群人拖下水、跟著翻船；沈更不客氣直言：「每個人都有愚蠢的權利。」

沈政男今天在臉書發表文章，題目為《拜登獲得306張選舉人票：證明台灣正被脫離現實的人牽著鼻子走》。內文指出，在美國選舉人團投票結果出爐，現在大家都該相信下一任美國總統不是川普了。然而在美國，兩成的人認為阿波羅登月是造假，三成的人認為人不是由猴子演化而來，同理，接下來還是會有很多美國人依舊認為，川普才應該是他們的下一任總統，不管你給他們再多反證，也無法撼動。在台灣，也有很多人認為，這場選舉是大規模舞弊，川普的勝利是被做掉的。

沈政男直言：「每個人都有愚蠢的權利，我絕對不會想要糾正你，因為，你已經脫離現實，而脫離現實的人影響不了大局。」沈強調，脫離現實有多離譜？竟然還有人認為美國將會產生內戰；不僅如此，其實脫離現實者，還包括那些在11月初開票，一看到川普在搖擺州領先，就大喊「哇！妥當了！川普連任了！中國又要倒楣了！」的那些人，也包括那些以為川普會維護台灣利益，甚至不惜跟中國槓上與翻臉，那樣一廂情願到爆的人，以及認為媒體都被左派、親中人士把持，川普的民調應該加個十幾二十趴的人。

對此，沈政男感嘆：「拜託，川普一生有真正為誰付出過嗎？你看他敗選以後的反應，是什麼德性？怎麼會認為他會幫忙台灣？」沈認為，美國為什麼會選出川普這樣的總統，不只值得美國人，也值得全世界與台灣想一想；人類需要新一波的文藝復興、啟蒙與理性運動，不能再糊裡糊塗什麼事都跟著美國走。

至於台灣的處境，沈政男指出：「川普的連任失敗告訴我們，台灣正被一群脫離現實的人統治與引導，這對台灣來說相當危險，大家必須保持警醒，不要被他們拖下水，跟著翻船。」

(中時新聞網)