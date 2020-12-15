韓國女子高球選手金阿林，今天在總獎金高達550萬美元的LPGA美國女子公開賽上演了一場神奇逆轉秀，她從落後5桿的劣勢下單日繳出6鳥2柏忌67桿佳績，最終以低於標準3桿的281總桿後來居上奪冠，並且成為美國公開賽史上第7位能在最後回合落後5桿情況下奪冠的選手，並且獲得100萬美元冠軍獎金。

現年25歲的金阿林，前9洞在第5、6、8洞抓鳥，轉戰後9洞立刻在第10、11洞吞下柏忌，打完前15洞落後領先者2桿，第16洞推進4呎博蒂，第17洞8號鐵桿攻上果嶺成功抓鳥，此時並列領先，第18洞又穩穩推進10呎博蒂，雖然戴著口罩的她最終高舉雙手迎接個人在LPGA的第一場光榮勝利。

金阿林賽後在接受眾人香檳浴洗禮後表示，「這是我第一次參加美國公開賽，至今都還無法是無法用言語形容奪冠心情，或許等到頒獎典禮之後才能真正感受到這種喜悅吧！」

金阿林強調，父親也有在打高爾夫，她是在父親薰陶下決定走向高球這條路，索倫絲坦與朴世莉都是她的偶像。金阿林美國公開賽史上第7位從落後5桿劣勢下後來居上奪冠的選手，上一次得追溯到1995年前球后索倫絲坦了，此外，金阿林也成為過去4年第3位在美國公開賽實現生涯第一次拿到LPGA冠軍的球員。

世界球后高貞榮打出68桿低於標準3桿，總成績282桿低於標準2桿，與打出72桿的美國選手歐森並列亞軍，日本名將涉野日向子單獨排名第4位，樸仁妃打出68桿低於標準3桿，總成績286桿高於標準2桿與打出71桿尋求衛冕的李晶恩並列第6。

(中時 )