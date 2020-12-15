搶攻年終歲末餐飲消費旺季商機，世貿國際會館再推出多款烤鴨新吃法與「好食雞分享餐」，即日起至明（2021）年1月31日前，凡於週四、週五晚間至「翠庭」點用明爐烤鴨，即可額外免費獲贈隱藏版鴨料理「滷水鴨翅」與「鴨油時蔬」，透過廚藝團隊手藝，食饕可盡「禽」饗用，品味各有美味的雞鴨美餚。

世貿國際會館烤鴨新吃法，除了酥、香、脆三者兼具的片皮鴨，更推出「鴨絲芋頭米粉湯」、「酸菜鴨骨湯」兩道新上市的暖心鴨料理，再搭配膾炙人口的「爐烤鴨胸披薩」、「碧綠椒鹽櫻桃鴨」、「五行堅果鴨鬆」、「皮蛋煲鴨粥」等多道料理。世貿國際會館「翠庭」明爐烤鴨三吃售價1,980元+ 10%，「好食雞分享餐」優惠價2,999元+10%。

貿國際會館以特選三公斤重大小的宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式烘烤製作，廚師團隊以熟練的烤鴨技藝，外皮油亮酥脆、肉質軟嫩多汁。除了經典的片皮鴨吃法外，鴨胸料理四選一包含：爐烤鴨胸披薩/五行堅果鴨鬆/皮蛋煲鴨粥/鴨絲芋頭米粉湯，鴨骨料理二選一包含：酸菜鴨骨湯/碧綠椒鹽櫻桃鴨，食客可以片皮鴨搭配鴨胸料理與鴨骨料理享受美味。

「好食雞分享餐」內容分別有酸香開胃的前菜「陳梅蜜漬番茄」與「陳香老梅芋頭」，皮脆肉嫩的主菜「吊燒脆皮雞(半隻)」，主廚精選「山藥百合蘆筍」、「XO醬蝦炒玉帶」、「無錫嫩子排」與「香茜皮蛋魚片湯」，特選港點「松葉蟹燒賣」、「香煎蘿蔔糕」與「杏仁香豆腐」，提供饕客嘗鮮新選擇，喜食烤鴨也可同時單點脆皮雞，品嘗不同以往的美食料理。

(工商 )