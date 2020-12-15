中華航空為歡慶61周年，首架777F貨機也完成整備，新塗裝不但維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，最大亮點更在「CARGO」的C中藏有台灣的圖案。不過，國民黨立委李德維看完這個設計傻眼表示，這是代表台灣被China吞了？

中華航空改名議題今年再次被社會關注，華航最大股東航發會允諾找出台灣意象圖裝機身。華航14日便公布新增台灣意象後的全新機身塗裝照片。為了歡迎華航家族新成員，777F機隊全新塗裝維持貨運標誌「CARGO」的企業標準色，延續華航「紅梅揚姿」的精神，更可看見「CARGO」的C中藏有台灣本島地圖的輪廓。

對此，李德維今在臉書發文表，示千呼萬喚，華航新識別意象塗裝曝光了。過去幾年數度紛擾，華航機身塗裝被部分獨派，或是所謂台派「無限上綱」為去中國化，或者台灣獨立建國的重大指標意義。

李德維直言，故且不論華航還是叫做「China Airline」，這個新的「台灣意象」，怎麼看都像「台灣被大C（hina）吞了」，或者「台灣是大C（hina）的一部分」。獨派，或是台派的好朋友，看了真的會滿意嗎？

(中時新聞網)