由於川普政府疏忽防疫，連自家白宮在10月初傳出多位官員與工作人員確診，讓白宮一度淪為毒窟。雖然美國總統川普與身旁染疫的幕僚能幸運康復，但並非人人能如此。據《國會山莊》等美媒報導，負責掌管白宮安全辦公室與訪客認證工作的最高安全官員貝里（Crede Bailey）早於9月時確診，如今雖已復原，但左腳大拇指、右腳與小腿被迫截肢，友人看見負擔巨額醫藥費的他實在不忍，決定上網募款。

報導指出，募款發起人、貝里的朋友麥克羅比（Dawn McCrobie）在募款平台「GoFundMe」上表示，貝里已從新冠肺炎中康復，但是付出了巨大的代價，他的左拇指、右腳與小腿被迫截肢，如今在住進加護病房3個月後，目前已入進復健中心接受物理治療，除了要付天價的醫療費用之外，家中的設備與汽車還需改裝成符合身障人士使用。

麥克羅比表示，雖然貝里希望保持低調，「若我公開募款這樣做可能會讓他不高興」，如此驕傲的他，往往在別人有需要時，第一個伸出援手，但從來不尋求他人協助，但現實是貝里所面臨的復健路仍很長，在回家之前還有好長一段路要走。

報導指出，至14日下午，貝里的募款計畫中希望籌到5萬美元，如今已來到了36000美元。白宮發言人對貝里的病情拒絕媒體置評請求。

貝里在9月確診後，在10月時才有媒體報導，而川普與第一夫人梅蘭妮雅在參加9月26日白宮玫瑰花園舉行的大法官提名會議後，於10月初傳出確診，而當時參與這場儀式的多名人士，也隨後傳出確診。

(中時新聞網)