FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司聯邦快遞，宣布正式運送首批新冠肺炎疫苗。

在美國食品藥品監督管理局(FDA)授予輝瑞藥廠(Pfizer)與德國醫藥公司BioNTech聯合開發的C新冠肺炎疫苗緊急使用授權後，聯邦快遞立即展開疫苗運送，並透過FedExPriority AlertR貨件監控解決方案支援FedEx Priority OvernightR快遞服務，提升運送過程中的貨件監控。

歷經數個月的準備，聯邦快遞與輝瑞藥廠、其他醫療企業以及美國聯邦和各州政府單位進行縝密規劃後，首批COVID-19疫苗將開始運送至全美各地的配送中心。此批疫苗將由各大貨運公司平均運送，聯邦快遞目前正與醫療客戶密切合作，準備運送更多批次的疫苗及其他疫苗相關的醫療器材。

聯邦快遞的運輸網路已做好充分準備，將運用各種溫度控制解決方案遞送COVID-19疫苗至全球各地，全程採用近乎即時監控功能，並安排專門的醫療團隊支援疫苗與生物科學相關醫材的運送。

FedEx Corp.總裁兼營運長芮思博(RajSubramaniam)表示：「新冠肺炎疫苗運送是聯邦快遞所有運送工作中最重要的任務之一，我們很榮幸能為全球抗疫盡一份心力。我為我們的負責團隊成員感到驕傲，尤其是在有史以來最繁忙的聖誕旺季期間，他們仍竭盡所能地確保疫苗安全送達各地。這也充分體現了聯邦快遞員工的職責與使命。」

聯邦快遞持續協助全球抗疫行動，而運送疫苗是我們下一階段的重點任務。在疫情爆發後，聯邦快遞透過其全球網路和遞送專業知識，一直致力於投入全球的救災工作。

聯邦快遞總裁兼執行長高棟梁(Don Colleran)表示：「面對前所未有的關鍵時刻，我們是少數擁有全球網路和運輸能力的企業，有助於關鍵供應鏈維持正常運作。自疫情爆發以來，聯邦快遞已在全球各地運送超過5.5萬噸個人防護裝備，其中包括超過20億個口罩，及超過9,600批人道援助物資。」

為協助運送疫苗至資源匱乏地區，聯邦快遞捐贈400萬美元現金以及免費遞送服務，以支援美國及全球各地多個非營利組織，其中包括國際直接救濟組織(DirectRelief)、國際人道醫療援助組織(International Medical Corps)、以及心連心國際組織(Heartto Heart International)。

聯邦快遞美洲地區總裁兼全球支援部執行副總裁施瑞達(Richard W. Smith)表示：「聯邦快遞於1973年時以為緊急貨件提供限時快遞服務為宗旨。在歷經近五十年後，我們藉由運送攸關生命的COVID-19疫苗來實踐我們創始的使命。」

輝瑞公司全球供應部總裁Mike McDermott表示：「這是疫苗發展及緊急部署歷史性的一刻，也象徵著一項重大成就。在提供疫苗到全美各地有需要的民眾上，卓越的物流服務具有關鍵作用。我們很高興能與聯邦快遞合作，執行這項拯救生命的歷史性任務，聯手終結COVID-19疫情。」

對於FedEx而言，在貨件遞送過程中，追蹤貨件資訊和遞送貨件同樣重要。疫苗貨件中會安裝低功耗的藍芽感測設備FedExSenseAware ID，能確保這些對溫度敏感的貨件能透過FedEx Priority Overnight服務迅速且安全地通過聯邦快遞在美國境內的物流網路。

從出發地到目的地，FedExPriority Alert客戶支援專員會利用SenseAware監控技術，近乎即時地追蹤疫苗位置。這項技術背後還有FedExSurround平台提供支援，該平台運用人工智慧以及各種預測工具，主動監控貨件所處的環境狀況，若因天候或交通等因素延遲遞送，客戶支援專員能提供適時的協助。

(工商 )