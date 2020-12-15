夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》創下高收視，許多粉絲期待第二季，劇中飾演靈魂人物「蘇林彩香」的鍾欣凌躍升全台人氣最高的「國民婆婆」，談起如果續集開拍，她笑說「如果就『蘇林彩香』而言，我有點私心想發展一點小小的三角戀。」還搞笑反問：「這樣會不會很過分？這把年紀還發生三角戀？」

暫時卸下劇中角色，鍾欣凌仍對第一集中，她強忍喪夫之痛、拍桌指示「做餅！」的那場戲印象深刻，「我覺得那是一個定場詩，它奠定了媽媽這個角色在戲裡有多重要，不僅是一位有威嚴的餅舖老闆娘，也撐起了一個家。」《婆婆》將於16日起在八大第1台每晚10點播出，她說晚上10點通常是陪孩子玩、仍在哄睡的時間，「是一個希望孩子趕快睡，媽媽就自由了的時間」。

對於續集開拍私心期待能談場三角戀，鍾欣凌解釋，可以是前傳或是上輩子啦！她進一步表示，《婆婆》好看的地方就是在於它有很多人性，有好有壞，有討厭的也有可愛的，對於第二季的劇情，相信鄧安寧導演、陳慧玲製作人、溫怡惠編劇的金三角組合會做出很好的安排，她不需煩惱，只要跟著他們的步伐走就對了！

戲拍完至今是否曾不經意「蘇林彩香」上身，對家人也會連珠炮講個不停？鍾欣凌連忙否認說：「沒有！我在家超溫柔的，都輕聲細語，我和『蘇林彩香』的講話方式很不一樣，但我對待小孩的方式和『蘇林彩香』有點像，都讓小孩予取予求。」鍾欣凌笑說自己對小孩很沒輒，譬如說孩子跟老公出去，說好只買一樣東西，就只能買一樣，但如果是她帶小孩出門，從想吃的零食到去遊戲場玩，只要孩子提出要求，鍾欣凌都難以抵抗小孩的撒嬌，幾乎都會照單全收，自曝小孩一直在測試她的底限。

鍾欣凌飾演的「蘇林彩香」，是全台人氣最高的婆婆。（八大提供）

鍾欣凌自曝小孩都在測試她的底限。（八大提供）

鍾欣凌笑稱續集想談三角戀。（八大提供）

(中時 )