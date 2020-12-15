全球疫情增溫之際，恆生指數開高29點後不久就見早盤高點26436點。之後大盤急轉直下，一度大跌261點，到達午前最低26127點，這也創下自11月13日以來，約一個月新低。恆生指數早盤收26218.60點，下跌170.92點，跌幅0.65%。國企指數(H股)早盤收10380.38點，下跌62.74點，跌幅0.6%。
早上公布中國大陸11月工業增加值，固定資產投資以及零售增速均符合市場預期，但市場還是充滿空頭氛圍。
騰訊首當其衝，早盤曾創逾一個月新低跌0.9%，成交量為61.91億港元居交易首位。小米早盤中一度創新高，達29.95港元，後暫收跌1%，成交量居第二位。石藥漲4.4%，為表現最好大型股，同時，創科則跌2.9%，為早盤跌幅最大個股。
至於石油輸出國組織（OPEC）再度下調2021年原油需求預期量，中海油曾跌2.5%，中石油跌0.8%，中石化也一度跌近0.6%。
(時報資訊)
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