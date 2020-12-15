新北市昨（15）晚一名酒醉女子被送醫後，在急診室狂喊「寶貝1」、「寶貝2」，醫生認為她藉酒裝瘋，對她掌摑後罵「公三小」，她酒醒後向醫師提告傷害。事發的三峽恩主公醫院澄清，當下是該女子先拿平板電腦朝醫護人員攻擊，還拉扯醫師的助聽器，遭醫師扳住手制止，事後卻誤認被傷害，院方強調一切屬正當防衛。

該女子送到醫院時被詢問家屬聯絡方式，她不斷說「寶貝1」、「寶貝2」接著被醫師賞一巴掌，她事後解釋「寶貝」是指家人，卻被認為在鬧事、遭掌摑，決定提告傷害。但恩主公醫院則澄清，女子當時酒醉時一直喊要「寶貝」，醫護人員事後才知道「寶貝」是指平板電腦，當下就從對方背包裡取出給她。

酒醉女子控告醫師對她賞巴掌，但醫院說她先動手打人，醫師僅出手制止，並無攻擊。（記者蔡雯如翻攝）

恩主公醫院表示，女子拿到平板電腦後，對於上前問診的醫師開始持平板攻擊，擊中醫師的頭與肚子，當她要二次攻擊遭擋下，她就換作拉扯醫師的聽診器，醫師扳住她的手，沒想到她卻認為醫師有攻擊動作。

恩主公醫院強調，醫師絕對不可能會打病人，且事發當下其他醫療人員也都在現場，並已調閱監視器查看，全程是該女子先攻擊，醫師是基於正當防衛才會用手擋。

三峽分局三峽派出所長曾琮庭表示，該女子報案後經過酒測值為達0.56mg／l，她堅持對醫師提告，目前已依傷害罪受理報案，醫師目前尚未到案說明，但會發通知書通知到案，之後全案將依法函送偵辦。

(中時新聞網)