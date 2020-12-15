對於最近媒體不斷報導內閣將要改組，總統府發言人張惇涵面對媒體詢問強調，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。

張惇涵說，部分媒體多次操作內閣改組議題，這段期間包括中國官媒在內等特定媒體點名批判蘇院長，炒作內閣改組等議題，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。

他表示，蔡總統非常肯定蘇院長，也深知蘇院長及他帶領的內閣團隊的辛苦，蔡總統非常支持蘇院長，期盼蘇院長和內閣團隊持續全力以赴，推動各項國政建設。

(中時 )