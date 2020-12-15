傳內閣將改組？府：總統沒有打算 12:582020/12/15 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內閣改組？府：總統沒有打算。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於最近媒體不斷報導內閣將要改組，總統府發言人張惇涵面對媒體詢問強調，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。 張惇涵說，部分媒體多次操作內閣改組議題，這段期間包括中國官媒在內等特定媒體點名批判蘇院長，炒作內閣改組等議題，「這些炒作毫無意義，蔡總統也沒有這個打算」。 他表示，蔡總統非常肯定蘇院長，也深知蘇院長及他帶領的內閣團隊的辛苦，蔡總統非常支持蘇院長，期盼蘇院長和內閣團隊持續全力以赴，推動各項國政建設。 閣揆將換人？內閣改組風聲四起 蘇貞昌親自回應了 藍委問政院誰支持萊豬進來？蘇揆愣五秒 (中時 ) #蘇院長 #蔡總統 #內閣改組 #媒體 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 為2022選戰布局？綠營人士：蘇貞昌最可能做到明年底 08:062020/12/15 政治 蘇揆統編之亂延燒 三倍券買漫畫送孫女 越解釋疑點越多 04:102020/12/15 焦點要聞 蔡政府關中天 馬英九：歷史必將記上獨裁專政 12:342020/12/15 政治 一炮雙響 監院內鬥不單純 04:102020/12/15 政治要聞 買漫畫打統編事件 蘇揆「霸氣」責成行政院秘書長：不要再發生 09:422020/12/15 政治 小編加統編 藍酸蘇被放逐前兆 04:102020/12/15 焦點要聞 萊豬年底叩關中部、地方爸媽聯手護食安 家長團體憂破口 11:032020/12/15 生活 美喊兩岸恢復對話 小英裝睡 04:102020/12/15 時論廣場 追殺新聞自由 人民會加倍奉還 04:102020/12/15 時論廣場 蘇貞昌買漫畫打統編 許淑華曝：內情不單純 07:432020/12/15 政治 影》拜登正式勝選演說咳不停 老美好擔心 09:362020/12/15 國際 政治熱門新聞 三倍券真的有振興經濟嗎？ 最新民調出爐 - 政治 蘇揆買漫畫打統編 沈富雄斷言結局：影響深遠 - 政治 拜登306票確認當選 名醫一句話讓綠營、川粉無地自容 - 政治 NCC追殺中天到網路？網友投票結果一面倒 - 政治 名嘴爆「韓國瑜整形」嚇壞周玉蔻 網紅一句話怒嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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