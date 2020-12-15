「台灣-英國國會議員交流協會」今天正式啟動，由身兼國民黨主席的立委江啟臣出任首屆會長、國民黨立委溫玉霞、陳以信為副會長。江啟臣致詞表示，英國是內閣制，國會在國家政策有重要影響力，台英國會議員交流除了代表國會，也代表人民之間的交流。江打趣地稱台灣喝掉威士忌的量是全世界前幾名，英國代表也禮尚往來，回應他們很愛喝噶瑪蘭威士忌。

江啟臣任立委期間，長期投入台灣與英國的交流合作，也曾擔任台英國會聯誼會會長，今天終於促成「台灣-英國國會議員交流協會」正式成立，為一個跨黨派的組織，外交部次長曾厚仁、英國在台辦事處代理代表畢騰安（Andrew Pittam）、立法院祕書長林志嘉均與會並致詞。

江啟臣說，過去8年，台灣與英國的關係，在歐洲國家中是進展最多且最快的，包括英國為歐盟中首度給台灣免簽的國家、推動台灣學生赴英度假打工；英國是內閣制，國會在國家政策有重要影響力，因此，強化台灣與英國國會的交流，絕對有其必要，這個交流不只是國會之間，也代表人民之間的交流。

江啟臣表示，台英在很多方面有密切關係，特別雙邊經貿來往，而英國於2016年決定脫離歐盟，現在仍在談判期，對台灣雙邊發展有重大影響，也顯示英國與歐盟某種程度將有新的協議，期許未來台英在雙邊關係，包含經貿與非經貿的提升，都有更密切廣泛的交流。

江啟臣打趣地說，台灣每年喝掉的威士忌，應該是全世界數一數二的前幾名，除此之外，包括在醫療製藥、疫苗，英國都是非常先進的國家，值得雙方共同努力。隨後畢騰安致詞時也回應，英國也很喜歡喝噶瑪蘭威士忌。與會者紛紛笑開懷。

林志嘉談到中國大陸毀棄中英兩國承諾，感謝英國國會通過幫助香港的法案，願意讓50萬名香港人民赴英成為英國公民，期許台英國會議員交流協會，變成幫助香港的重要橋梁，尤其江啟臣具有在野黨黨主席與立委的雙重身分，更能發揮影響力。

(中時 )