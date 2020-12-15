吃日式拉麵的時候，店家都會放上一片海苔，就有網友好奇，海苔就是要吃乾的才脆又好吃，放到拉麵湯裡一下就泡爛了「是有事嗎？」讓他不解，對此，內行人解釋，拉麵放海苔目的不是拿來吃，而是吸油用的「這樣吃拉麵的時候，才不會太膩」。

一名網友在PTT指出，大家都知道海苔不能碰水，「海苔片一潮濕，就整個輪起了(軟掉)，」根本咬不到動，而日式拉麵總是放一大片海苔在湯裡，讓他質疑這樣會好吃嗎，「有沒有拉麵上面那片海苔為何存在的八卦？」

對此，網友們紛紛留言，猜測拉麵放海苔的用處「多點碗飯讓你包飯卷用啦」、「夾麵吃啊，明明就很好吃」、「已結帳的標記吧，不然會忘了誰有付錢」、「我也很納悶，所以我每次第一個都是先吃海苔」、「純粹裝飾啦，就加片海苔更高級」。

最後有內行網友解釋那片海苔的真實用途，「讓各位喝湯喝膩的時候解膩用的」、「解膩用，有的人很討厭就是了」、「吸油用的，怕太油膩」。據了解，日式拉麵裡有海苔是很常見的配菜，主要是緩解豬骨湯的油膩，可不必理會，若喝湯喝膩了也可以吃泡軟的海苔達到解膩的效果。

(中時新聞網)