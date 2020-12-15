內科部教授李宜家醫師（左）、消化內科醫師劉志銘均（右）14年來每年飛馬祖守候當地人的健康。

受限於醫療資源，以及生活飲食習慣，一直以來馬祖的胃癌發生率為全台的3倍以上，為各縣最高，台大醫院因此14年前開始，深入馬祖社區，為30歲以上的縣民篩檢幽門螺旋桿菌，並投藥治療進行全面根除，如今馬祖地區的胃癌從53％下降一半至25％，幽門桿菌盛行率從七成降低到如今只剩一成，治療成果登上Gut雜誌60週年的12月封面，且連上3次，訂立出世界的胃癌防治準則。

台大醫院今天舉辦「胃癌防治新26準則榮登Gut醫學雜誌期刊」記者會，包含衛福部次長石崇良、台大院長吳明賢、連江縣縣長劉增應，以及台大公衛學院院長陳秀熙、內科部教授李宜家醫師、消化內科醫師劉志銘均出席。

劉志銘表示，胃癌是全球死亡率排名第三的死因，台灣自2000年至今，每年都是3500到4000人左右的胃癌發生人數，雖然台灣人口老化，分母變小雖胃癌發生率會下降，但胃癌發生總人數不減反升。

不過，他指出，胃癌是可以預防的，研究指出，超過八成的胃癌都是由幽門桿菌和螺旋桿菌感染引起，根據國際癌症研究來看，若根除幽門桿菌，每年可以減少77萬名胃癌發生。

因此台大醫院從2004年開始直到2018年，在馬祖地區針對年齡大於30歲且幽門螺旋桿菌呼氣檢驗呈陽性的居民實施除菌治療，14年來共檢測7616人，篩檢涵蓋率達到85.5％，後續投藥治療者共4286，除菌率達93.5％，

李宜家表示，經過追蹤，連江縣的胃癌發生率大幅減少一半。以台灣來看，目前成年人的幽門桿菌盛行率為31.4％，預估台灣人成年人有590萬人有幽門桿菌感染。至於馬祖地區的盛行率2004年時高達64.2％，如今也只剩15％。

李宜家指出，碳13呼氣一次成本約1000元，14天的治療藥物約600元，也就是說，僅需要1600元的成本，後續可以省下若罹患癌症的化療等龐大醫藥費，成本效益非常大。

從連江縣立醫院醫師開始、院長直到衛生局局長，一直都在連江縣服務的縣長劉增應觀察，一直以來胃癌、肝癌就是馬祖民眾健康最大威脅，一直希望可以改善民眾健康，如今透過篩檢與投藥，幽門桿菌感染率從原本七成，降低到只剩一成，比台灣平均還要低，這不只是連江的經驗，也可能成為全新類減少胃癌的威脅，是很了不起的成就。

劉志銘表示，幽門桿菌的感染方式與飲食習慣有關，共食、共杯、飲水、生食等都會引起，特別是家戶內傳播，此外一親等內的家屬有的話也都是高風險族群。因此建議一般民眾若平時上腹部不舒服、「胃鄒鄒」、脹氣建議可刪減幽門桿菌，現階段醫生評估50歲以上或是一親內有胃癌家族史者健保可提供做胃鏡，就可同時檢測幽門桿菌，年紀輕的民眾則消化道不舒服也建議可以自費篩檢，提早發現，提早消除幽門桿菌，就越能預防胃癌發生。

(中時 )