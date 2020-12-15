台積電董事長劉德音15日表示，因為新冠肺炎疫情、地緣政治及貿易制裁的關係，庫存的定義有新的解釋，不能用過去的看法來看，半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象，不擔心有超額下單問題。對於外資預期台積電明年上半年5奈米利用率將大幅下滑，劉德音回應表示，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，內部也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。

竹科管理局舉辦40周年慶祝活動，15日頒發傑出成就貢獻獎予台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介。昔日晶圓雙雄且王不見王的張忠謀、曹興誠同台，成為業界矚目焦點。

劉德音表示，兩人同台很好也很自然，他們兩人經營理念曾有不同，但今天見面同台互動很自然。創辦人張忠謀傳承給台積電所有價值觀、經營理念、公司治理，是台灣產業很值得觀察的重點，讓許多產業不會陷為家族產業或台灣產業，而是成為世界的產業，也不會是一代產業，而是可持續進步的產業，這是張忠謀對台灣及園區最大的貢獻。

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