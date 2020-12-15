美食-KY（2723）股價11月中開始反彈，高盛證券日前升評「買進」，凱基投顧最新更把推測合理股價升為市場最高的192元，內外資聯手力挺，營運谷底已過的氛圍愈來愈濃。

凱基認為，美食-KY大陸所有門市已恢復正常營業時間，預估同電營收成長動能將延續到12月，中央廚房的利用率改善，有助第四季利潤率提升。美國方面，美食-KY本季以來同店營收降幅自第三季的雙位數，縮小為5～8％。

美食-KY大陸門市數量2020年預估年減4％，美食-KY經營管理階層認為2021年大陸門市數量將年增5～7％，法人指出，儘管美國新冠肺炎疫情的不確定性，導致新增門市數量可能有限，但預期同店營收成長復甦，加上成本管控優化，將使營業利益率維持在高個位數。

樂觀派法人估計，美食-KY的2021年營業利益率將年增2個百分點，進一步復甦至9.6％，優於市場共識的8.9％。

根據研究機構所做財務模型，美食-KY每股純益經過2019、2020年兩年的沉潛，今年先恢復小幅年增，2021年將大舉成長四成以上，每股純益來到7.66元，2022年再年增近二成，達9.11元。

(工商 )