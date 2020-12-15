中澳兩國爭端日益惡化再添最新訊號。澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）表示，他對中國正式禁止澳洲煤炭進口的報導「深感不安」。

在中國各港口10月接獲口頭通知稱不得卸載澳洲煤炭後，已有超過50艘運載澳洲煤炭的商船困在中國外海。

環球時報英文版12月13日晚間報導，中國國家發改委在與10家主要電力企業的會議上表示，為穩定國內煤價，中國將戰略性地減少高價煤炭的購買。在此情況下，價格較為高昂的澳洲煤炭在中國市場的競爭中將陷入劣勢。如果100%失去中國市場，這對澳洲煤炭業來說，是一個嚴重的打擊。

報導還說，對中國而言澳洲煤炭並非不可替代，還有蒙古國、印尼和俄羅斯等多種價格更為實惠的進口管道。

伯明罕稱若報導屬實，「這明擺是歧視性貿易作為」。他今天接受澳洲廣播公司電台採訪時表示，今年這段期間與中國進行貿易的風險情況顯著增加。

伯明罕表示，澳洲政府擔心中國相關作為與貿易協議裡的「文字或精神」似乎不符，還說澳洲很快會在世界貿易組織（WTO）就大麥關稅提出訴訟，也正考慮透過相同管道打通煤炭出路。

法新社報導，澳洲對據稱中國將禁止澳洲煤炭銷往中國予以譴責，稱此舉已違反世貿組織規則。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，中國政府迄未證實官媒性質的環球時報相關報導。

莫里森說：「若屬實，那顯已違反世貿組織規則，也明顯違反彼此的自由貿易協議，因此我們會希望事態並非如此。」儘管據說兩國間的部長級接觸已不存在，莫里森仍表示澳洲正尋求確認消息。

「澳洲人報」指出，這是莫里森政府4月呼籲對新型冠狀病毒疫情起源進行獨立調查後，中國對澳洲實施一系列貿易報復裡破壞性最大的一次打擊。中澳爭執目前看不到和緩跡象，11月澳洲向中國客戶交付的煤炭量暴跌78%。

若煤炭也遭禁，將是繼葡萄酒、木材、大麥、牛肉、羊肉和龍蝦等之後又一遭中國打擊的澳洲產品。

路透社報導，莫里森表示中國若不進口高品質的澳洲煤炭，將造成環境與貿易關係雙輸。澳洲每年煤炭出口總值達130億澳元（約新台幣2753億元），其中40億澳元（約新台幣847億元）是銷往中國。澳洲專營煤炭出口的相關類股股價今天也應聲暴跌，跌幅在9%到12%之間。

(中央社)