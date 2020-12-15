網紅青青涉嫌聯手男友強拍Youtuber放火裸照，並勒索25萬被指仙人跳，隨後便退出JKF女郎，沒想到沉寂一陣子後，另起爐灶創立新IG改名為「櫻櫻」，而當初被指陷害放火的YouTuber烏鴉近來拍片還原事件始末，沒想到合拍的另一位網紅「Bump」，則語出驚人表示：「青青男友另有其人」。

YouTuber烏鴉和網紅「Bump」合拍影片，將青青過去疑似仙人跳放火的事件始末交代一遍，他表示第一時間就得知放火出事，當時立刻動用人脈幫忙協調，希望能幫放火度過一劫，沒想到放火卻一再放鳥，讓他對放火舉動感到不滿，未料最後卻演變成有許多傳言，指出烏鴉要陷害放火，甚至要求媒體寫成是「瘋男」主辦這場聚會，當下讓烏鴉相當無奈，不過烏鴉表示事後解開誤會後，放火也私下向他道歉。

未料網紅Bump爆料青青的男友並不是拍裸照的陳男，而是另有其人，不過事件爆發後，該名男子卻還跟青青繼續交往，也讓他們好奇究竟這段疑似「三角關係」的兩名男子，究竟是誰被戴了綠帽？仍讓外界看的霧裡看花。

YouTuber烏鴉交代放火事件始末。（影片／Youtube）

青青涉及仙人跳放火事件後，不僅被JKF開除，形象也跌落谷底，如今則是另開IG新帳號改名叫「櫻櫻」，面對網友詢問真實身分，她則是一概否認拒答，疑似鐵了心要斷開昔日風風雨雨。

(中時新聞網)