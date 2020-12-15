即將下台的美國司法部長巴爾（William Barr）先前被爆料選前早知道拜登兒子韓特遭司法部調查一事，卻選擇隱瞞至今，《華爾街日報》14日披露，巴爾甚至下令檢察官不要在選前公開調查韓特一事，以確保不讓司法部沾上選舉泥淖，不過此舉等於是和川普意志背道而馳，川普選前一直呼籲巴爾對韓特展開調查。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）日前報導司法部長巴爾在大選前就知道司法部在調查拜登兒子韓特（Hunter Biden）一事，一直到選後卻仍保持緘默，此舉讓川普相當火大，多次公開痛批巴爾「令人失望」，不過《華爾街日報》最新報導恐怕會讓川普更火冒三丈，綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、《亞特蘭大新聞憲政報》（Atlanta Journal-Constitution）報導，《華爾街日報》14日引述匿名消息人士披露，巴爾實際上「採取了更多舉動」來防止調查曝光。

消息人士說，巴爾及司法部高級官員特別詢問檢察官他們的屬下是否值得信任，並且警告他們不要在11月大選前發出傳票、或是採取其他公開調查的舉動。

報導指出，巴爾發布這道命令是為了避免司法部涉入選舉政治，這和長久以來司法部的指導方針一致：禁止進行會影響選舉的活動。

一直以來川普及共和黨人都疾呼巴爾對韓特的財務狀況展開調查，《華爾街日報》揭露巴爾下令不要公開，等於是和川普的意志背道而馳。在13日播映的「福斯與朋友們」（Fox and Friends）節目上，川普才又痛斥巴爾讓調查保密，「他所應該要做的，就是公布調查正在進行。」

不只爆料巴爾私下下達命令，報導也引述2名消息人士指出，韓特事實上還捲入了一起更大的、由曼哈頓聯邦檢察官著手的國際金融調查，那起調查已經至少持續一年，不過韓特一直都不是刑事犯罪起訴的具體目標。

(中時新聞網)