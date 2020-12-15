畢業前曾4次拿下年度選拔總冠軍、堪稱「AKB48一姐」的女星指原莉乃，去年4月自女團畢業，單飛後也發展得相當好，憑藉優雅機智談吐轉戰主持界成功，即使2020年日本演藝圈受到新冠肺炎疫情嚴重催殘，但指原莉乃仍是撈金近2億日幣(約台幣5400萬)，事業方面運氣超旺，而近日她爆出愛情上也收穫滿滿，疑似跟合作多次的諧星男神兼近大樹秘戀，但男方卻遭起底黑歷史，曾有許多情色過往甚至有前科，讓人跌破眼鏡。

男粉絲們要傷心了！人氣女神指原莉乃爆出秘密戀情，疫情期間仍工作滿檔的她，有更多機會接觸圈內男性藝人，因此爆出她跟29歲諧星兼近大樹熱戀中，被電視台工作人員爆料兩人私下互動曖昧，因多次合作而擦出愛得火花，而日本知名狗仔媒體《週刊文春》，得到消息後也派出記者日夜在她香閨外守候，誓言拍到兩人幽會的證據。

所以擄獲女神芳心的兼近大樹究竟是誰？年方29歲的他是吉本興業旗下藝人，是搞笑二人組「EXIT」成員，外型陽光俊朗，上個月還獲頒GQ年度男士，堪稱當今諧星圈的首席男神，但身為諧星不例外花邊新聞多，去年兼近大樹在節目上被跟辣模木村有希湊對，竟大膽當場跟女方擁吻，讓眾人驚呆。

兼近大樹外型陽光俊朗，是諧星圈中的首席男神。(翻攝自兼近大樹IG)

而與指原莉乃爆出緋聞後，兼近大樹被爆黑歷史，《週刊文春》報導他未入行前曾在北海道札幌拉過皮條，仲介嫩妹賣淫，2011年被捕過一次，隔年則因闖入某牛郎家行竊又被逮，未成名時還出演過成人節目，為百萬獎金在鏡頭前做破尺度性愛挑戰，而這些黑歷史被他的所屬社吉本興業提出強烈抗議，認為這些是兼近大樹未成年時的事情，如今卻被具名報導，考慮對週刊提出法律訴訟。

(中時新聞網)