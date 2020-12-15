倒數16天！「台北最High新年城-2021跨年晚會」將精彩登場，超人氣樂團宇宙人將首次登上台北跨年舞台演出，更緊繃的是，宇宙人緊接著也將在2021年1月2日舉辦新年度首場演唱會，近來如火如荼地展開一連串的練團計畫，期盼能帶給粉絲最好的演出內容。

主唱小玉笑喊：「演唱會辦在跨年隔天也是滿硬的！」不過他也很有信心，認為持續地練團，不管是跨年晚會或演唱會，大家一定都能表現得很好。Bass手方Q則表示要開始跑步練體力，「去年跑巡迴有連續好幾天要演出，今年比較沒有這樣的機會，這次有點像小的巡迴，要連演好幾天，體力滿需要調整一下。」宇宙人也透露在台北跨年晚會的演出，將會是演唱會的「精華版」，會帶來一連串的high歌組曲，把最精彩的橋段跟大家分享。

宇宙人日前方推出新歌「明天留給我」，在抗疫時期用詼諧輕鬆的方式，安撫了許多因不能至海外旅行而感到焦慮的人，而團員們也透露因疫情影響，近來增加了不少在台灣旅遊的機會，從小在陽明山山腳下長大的主唱小玉，力推陽明山為台北必遊景點，「全世界沒有什麼城市是一個盆地，旁邊就是高山，山過去以後就是海邊，這都是在2個小時內可以去到的地方。」

吉他手阿奎則推薦歷史悠久、鄰近北門的台博北門館-鐵道部園區；Bass手方Q則表示自己很喜歡逛西門町的模型店，他也透露：「最近有個鋼彈潮流聯名快閃店，我可能會去那邊逛逛。」推薦粉絲們可以常到西門町走走逛逛、吃吃美食，還有機會捕獲到野生方Q喔！

首次登上台北跨年舞台，宇宙人既興奮又期待，他們也不忘對歌迷喊話，「跨年會唱今年發行的新歌，希望大家不管在電視前、網路前、或是在現場，都可以支持我們。」17日將歡度36歲生日的方Q和選擇在生日當天1月2日舉辦演唱會的小玉也雙雙許下生日願望，盼大家平安健康，宇宙人的演唱會和新計劃都能順利進行，更期許在疫情解封後，可以再次重回小巨蛋與歌迷相聚。

「台北最High新年城-2021跨年晚會」由台北市觀光傳播局與必應創造共同主辦，將於12月31日晚間6時30分至隔日凌晨1時於東森綜合臺、公共電視及公視3臺(含MOD)播出，網路平台將於臺北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平臺、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB播出，海外平臺則於東森美洲新聞臺、東森美洲超級臺、東森美洲衛視臺、東森美洲美東臺、超視美洲臺、東森亞洲新聞臺播出，廣播亦於臺北廣播電臺同步播出，更多跨年晚會轉播平臺將陸續公布。

「台北最High新年城-2021跨年晚會」晚會主持人：Lulu黃路梓茵、黃子佼；演出名單：Hebe田馥甄、小宇宋念宇、伍佰＆China Blue、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、蕭敬騰等，欲知更多跨年相關資訊、精彩節目橋段、活動最新消息請鎖定2021台北跨年官方網站、台北旅遊網FB、必應創造FB粉絲團。

(中時 )