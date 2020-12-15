第81至86家公托啟用 侯友宜：超過衛福部標準15％（戴上容攝）

新北市長侯友宜今（15）日前往三重區重陽公托主持第81至86家公共托育中心聯合開幕式，侯友宜表示，新北市居家托育、公共托育已經照顧將近1萬8000孩童，超過衛服部標準的15％，預計明年農曆春節前新北市要達到90家目標，讓所有的夫妻可以趕緊拚下一胎。

「第81至86家公共托育中心聯合開幕式」15日在三重區重陽公托中心登場，啟動儀式中，由6家公托中心負責人將珍珠魚貫捧入珠寶箱內，象徵孩子是自家長手掌心上接過來的寶貝，侯友宜開幕式後，也逐一到三重各公托視察。

第81至86家公托啟用 侯友宜：超過衛福部標準15％（戴上容攝）

侯友宜表示，感謝所有投入新北市公共托育服務的學校單位及民間團體，新北市公托已可收到4532名，占全國托育一半。這次開幕的6處公托中心共有3種建物型態，其中4處是由市民活動中心改建，1處由三重區原市民代表會，另一處樹林彭福則是由學校改建而成，市府靈活運用各樣閒置空間，規畫多元的托育環境。

馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁表示，由馬偕醫護管理專科學校承接三重重陽及三重大同公托，善用公園綠地打造動物園意象空間，豐沛嬰幼兒感官體驗，此外，馬偕首次結合AI人臉辨識機制進行門禁管控於三重重陽公托試辦，透過個別化紀錄嬰幼兒狀態及大數據分析，掌握嬰幼兒成長曲線。

侯友宜另提及，新北市有三大軸心，分別是溪南新板特區、新莊大副都心行政中心，未來還有三重第二行政中心，今天三重一口氣增加5家公托，可望帶動整個溪北發展，軌道將逐步投入溪北區，三重、蘆洲地區的發展指日可待。

社會局長張錦麗表示，這次6家公共托育中心分別收托30-60名0-2歲嬰幼兒，總計可提供250個收托名額，自12月15日起同步開放網路及現場報名，網路報名至12月21日下午5時截止，現場報名至12月25日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於12月30日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

為增進家長掌握新北市公共托育中心最新相關訊息，歡迎家長上「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」、「新北社會局」及「友善公托、幸福新北」Facebook查詢，將可掌握更多新北市公共托育中心相關訊息。

(中時 )