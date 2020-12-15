工業儲存領導品牌宜鼎(5289)，正式發表全球創新專利，針對智慧邊緣設備管理，首度加入「無人化自動備援技術」，並加乘「一鍵復原」功能，宜鼎表示，明年目標將以全方位備援機制應用於各種情境，積極搶攻全球軟硬整合，AIoT全面落地。

針對5000億個IoT邊緣設備持續蓬勃發展的全球市場，宜鼎去年首創InnoAGE將雙頻管理技術(頻外管理與頻內管理)導入儲存模組中，使設備在系統當機的情況下也能遠端恢復。最新InnoOSR系列則提供一鍵還原與無人自動修復功能。透過InnoAGE 3TI7與InnoOSR 3TO7產品組合，可針對不同場景進行遠端、立即、操作簡易的將故障排除，尤其是對於資料中心，倉庫和監視設備，或是針對長時間無人看管的應用，例如廣告機、和賭場遊戲機等，都能提供全天候監管等功能。展望2021，宜鼎對於設備管理與系統備援技術的佈局完整，將逐步實現AIoT邊緣落地。

宜鼎InnoAGE系列的最新產品InnoOSR 3TO7，包含2.5吋、M.2 2242和2280，以及mSATA等規格，支援32 GB到1 TB容量，提供「一鍵還原」立即恢復功能，只需按下按鈕即可觸發系統恢復與還原，操作簡易，減少複雜的流程，且無需等待耗時的軟體復原或額外布建昂貴的恢復設備。

InnoOSR獨家專利的「無人自動備援」技術，配合軟體協作可提供24/7的監控，在作業系統毀損情況下的自動還原。透過InnoAGE以及InnoOSR，全球IoT設備將可大幅減少維運人力，成為極具成本效益的設備恢復解決方案。

(時報資訊)