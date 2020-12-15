喜歡在冬天洗熱水澡的氣喘患者當心！台中榮總日前接獲一名20多歲的年輕個案，因長期未使用吸入性類固醇藥物控制病情，沒想到竟在洗熱水澡時突然暈厥，送醫搶救後雖保住性命，但卻成為植物人，醫師提醒，我國氣喘盛行率11.6％，平均每10人就有1人有氣喘，若無受到良好控制，就可能在洗熱水澡時造成氣管收縮，發生暈厥的狀況。

台中榮總胸腔重症專科醫師傅彬貴表示，該名患者因過去長期依賴短效急救吸入劑（SABA）緩解症狀，未積極處理肺部的發炎狀況，因洗熱水澡會吸入大量水蒸氣，造成支氣管緊縮、阻塞導致昏厥，個案到院後經治療雖保住性命，卻因腦部缺氧嚴重成為植物人。

傅彬貴指出，台灣氣喘盛行率高，但多數患者卻不知自身有氣喘，大多以為只是感冒，所以都未積極治療控制，「氣喘的名字取的不好，其核心機轉其實是肺部慢性發炎」，因此有胸悶、咳痰、慢性咳嗽、喘的民眾都是氣喘高危險群。

傅彬貴建議氣喘患者，有症狀一定要看診追蹤，透過吸入性類固醇藥物才有辦法解決肺部發炎的情況，根據統計，一年內若使用3支短效急救吸入劑的患者，氣喘演變成重症的機率會大幅增加；一年內使用12支短效急救吸入劑的患者，則會增加氣喘死亡率。

雖然台灣的氣喘死亡率是全世界最低，但氣喘急診、住院率卻居高不下，傅彬貴指出，現代醫學對氣喘防治的要求，已轉為降低住院率、急診率，因此國內的防治計畫有調整必要。

衛福部健保署近年來推動健康肺氣喘卓越計畫，推出診所、醫院間的雙向轉診制度，今年5月起已媒合四百間氣喘認證照護機構加入服務，並鼓勵診所減少開立短效急救吸入劑，透過此計畫目前已將短效急救吸入劑的開立降低25％，醫院的氣喘住院率也降低逾兩成。

傅彬貴說，雙向轉診採用雙主治醫師的共照模式，氣喘患者需每半年到醫院追蹤，目前已有不少患者透過這種照護方式逾2年未發生急性氣喘，不僅可有效降低健保支出，對民眾的健康也有所幫助。

(中時 )