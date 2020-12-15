螞蟻金服原本被視為馬雲的下一張王牌，但因大陸祭出反壟斷，使得螞蟻集團IPO喊停，拖累在香港和美國掛牌的阿里巴巴股價連袂挫跌。財信傳媒董事長謝金河認為，大陸官方祭出多項監管措施，對形同八爪 魚般急速擴張的新經濟企業踩了煞車，阿里股價的弱勢可能才剛開始！

謝金河在臉書發文表示，周一開盤的香港股市，最大權值股阿里巴巴開盤後即下跌逾2%，最後下跌6.42港元，接著美國股市開盤，阿里巴巴也大幅下跌8.51美元，收盤256.03美元，市值跌破7000億美元，阿里市值被騰訊追過，而在香港掛牌的騰訊、美團、網易等重型股表現也很弱勢，過去一直以來都是資本市場眾星拱月的超級巨星正面臨內外考驗。

謝金河認為，對內是來自中國大陸反壟斷的壓力，螞蟻集團IPO喊停，這對阿里是重傷害，且未來上市機會渺茫，這等於是把阿里的翅膀拿掉了。大陸官方接著又祭出多項監管措施，這對形同八爪 魚般急速擴張的新經濟企業踩了煞車。

「而影響更大的是美國對中資股監管力道加重，過去到美國掛牌的ADR企業可以避開美國證監會監管，否則必須下市，這個新規範在瑞幸咖啡假帳風波後，中資股在美國資本市場避開監管大門被堵住了。而川普在任內又頒布新禁令，規定美國機構投資者不得投資有軍工背景的中資企業，中芯首當其衝。」

最近標普道瓊剔除21家中資企業的指數成份，英國倫敦交易所道富指數也跟進，其中，中芯國際、中交建、中車、中鐵建、中核建等5家公司從股債兩指數剔除，海康威視、中國建築、中國衞星、中國曙光及中國化學5家從股票指數剔除，還有中國航空等11家從債券指數剔除。

謝金河直指，這一連串的大動作，除了限制未來機構法人及個人加碼中資企業的力道，手上有持股的，未來一年內也要出清，更會加重中資股的賣壓。阿里股價的弱勢可能才剛開始！

(中時新聞網)