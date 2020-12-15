螞蟻集團董事長井賢棟15日出席在北京舉行的2020第四屆中國互聯網金融論壇，他在會上表示，螞蟻集團一個多月來在監管的指導下，全力做好暫緩上市的善後工作，對照監管部門的新要求，認真進行全面的自審，並積極配合監管，進一步落實監管要求。這也是螞蟻集團自11月初暫緩陸港兩地上市計畫後，井賢棟首度公開對外發言。

新浪財經報導，井賢棟在會上表示，螞蟻集團已深刻認識到，維護金融安全、防範金融風險是金融領域一切創新和發展的前提，螞蟻服務著眾多的消費者和小微企業，在維護金融安全、防範金融風險上更應該提高安全水位，以更高的標準、更嚴的規範要求自己。

他稱，未來5年，螞蟻將繼續攜手金融機構，通過技術創新提升效率，進一步降低金融服務成本。同時，將持續加大科技創新投入，特別是聚焦核心領域的研發和應用、加大技術全面開放力度，助力金融機構的數位化轉型。

螞蟻集團原訂11月5日在陸港兩地同步上市，卻因大陸當局在上市前夕頒布金融監管新規，讓螞蟻集團在上市前不到2天緊急宣布暫緩上市，當時市場一片譁然。螞蟻集團上市首次公開發行（IPO）預估達344億美元，可望成為全球最大IPO。

(工商 )