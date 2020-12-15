高嘉瑜在立院質詢花敬群。

房屋公設比多年來屢有爭議，內政部次長花敬群昨(14)日於立院內政委員會接受質詢，被綠委高嘉瑜當場砲轟「是尊重建商還是尊重專業？」引爆花敬群的不滿，在質詢台上回嗆「這樣講又扭曲了，這非常不可取。」兩人戰得激烈，讓網友不禁為高嘉瑜擔心，表示她這麼認真監督自己人，民進黨內鬥成性，下一屆恐怕選不上了！

昨在立院內政委員會中，高嘉瑜就屢屢引起爭議的房屋公設比車問題，質詢花敬群。高嘉瑜指出，目前法規已針對逃生避難消防設施給予建商免計容積了，建商卻仍計入公設要民眾埋買單，還有一些車位到底計不計入公設等問題，都要有明確規範，推實坪制就是要減少這類公設灌水亂象。

花敬群回應指出，該做的政府一定會做，希望委員能聽進他人的意見，不要一直建立在自己的想法，並把問題導到錯誤的方向。高嘉瑜聞言嗆「是尊重建商還是尊重專業？」，此言也惹怒花敬群，回批「這樣講又扭曲了、非常不可取」。

質詢片段。

此段質詢過程引發網友討論，有網友認為，高嘉瑜這麼認真質詢自己人，修理自家官員，肯定會在黨內引起不滿，而高又與目前與民進黨敵對的台北市長柯文哲相當親近，讓該網友非常擔心高嘉瑜會不會因此斷了下屆立委之路、根本不會被民進黨提名參選！

其他網友也討論熱烈。有人說：「雖然很討厭這咖譁眾取寵，不過這個議題我支持」、「如果甲魚要規範現在法律沒有的名詞：實坪、虛坪，建議甲魚就自己領銜提案，我就覺得甲魚是個好立委」、「沒台灣價值，蟑螂仔又氣噗噗了」、「花說的比較接近真實情況，他真的有點慘（因會遭批評）」。

(中時新聞網)