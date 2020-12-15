立法院今年10月4日成立修憲委員會、正式啟動修憲程序，知名網紅「鬼才阿水」也對憲改深感期待，更在10日主持第二屆憲改論壇的第三場次《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》。鬼才阿水表示，從過去制憲一路以來，不同世代都有不同看法，尤其現行的憲法離現在這世代仍有許多不同想像，因此透過朝野合作、凝聚共識是非常重要的。

鬼才阿水指出，青年世代在這過程中扮演相當重要的角色，也要處理更多舊世代未處理完的議題，尤其現在面臨許多根本問題，不論是國際上及世界面臨不同價值觀等都需要討論，大家的認知也是要與時俱進的，從過去制憲一路以來不同世代都有不同看法，因此這次修憲論壇透過不同聲音交流、討論未來發展，這樣的分享非常好，他更認為朝野合作、凝聚共識也變得非常重要。

鬼才阿水近期針對修憲發表看法。（本人提供）

許多人都認為修憲離大家非常的遙遠，鬼才阿水日前就曾公開呼籲，改革的腳步已經離大家非常的近，不管是投票年齡下修到18歲，或者是討論考試院、監察院的存廢，「許多事情都和大眾息息相關」，希望能帶動社會大眾討論修憲議題。

鬼才阿水在主持修憲論壇前幾日也特別在粉絲專頁上分享看法。他表示，對修憲的期望就是如何從在憲法中可以提出更嚴謹的規範，讓國家與財團之間維持合宜的關係、兌現政府不與民爭利、還利於民的基本正義，例如在開始討論修憲的同時，也必須要重新檢討「國家特許事業」、「公用事業」、「獨佔壟斷事業」的定位，並且回顧歷史，檢視過去數十年，國家給了多少財團多少權力、資源以及行政便利，進而造就多少不公不義的事情，增添多大的社會成本。

知名已故導演齊柏林透過紀錄片《看見台灣》，喚醒國土保育的省思，在籌拍《看見台灣2》時不幸發生事故離世，總統蔡英文曾允諾將對礦業發展進行政策評估，但這張支票過了三年，很明顯還是沒有兌現，《礦業法》中的霸王條款還是稱霸。

鬼才阿水表示，當憲法成為財團的保護傘、成為合理獨佔的免死金牌時，就有必要進行調整，從國家特許到礦業法爭議，可以明顯看見台灣財團與政府之間的關係，必須阻擋財團利用金錢政治取干擾社會公平公正，這是轉型正義中很重要的部分，也是未來必須要嚴正面對的核心問題。

(中時 )