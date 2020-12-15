現代人喜愛養寵物，更是把貓狗等寵物暱稱為「毛小孩」，也讓寵物周邊商品推陳出新。為解決寵物在家中、環境帶來的異味，「臭味滾」近年在網路上成為非常熱門的寵物清潔商品、回購率與網友喜愛程度都是名列前茅，今年更透過阿里巴巴國際站，把台灣的研發巧思、品牌對毛小孩的關愛與用心，逐步走上國際。

臭味滾寵物清潔專家創辦人夏綾那回憶一開始會走入寵物清潔用品的領域，其實是當年自家養了一隻古代牧羊犬，在11個月時，因毛囊蟲問題，導致皮膚出現情況。她說，當時看寵物流湯又流膿、還有陣陣惡臭，家人都無法忍受這長期有這味道，甚至提出要她放棄繼續養的念頭。

艾穎實業目前在台灣斗六有自己的生產線。（艾穎實業提供）

「毛小孩就是自己的責任！」夏綾那表示，於是開始上網翻遍各種文獻，與相識的化工專長好友商量，在實驗性質下做出了第一代臭味滾的配方，「雖然只是半開玩笑的配方，但效果很好」，當時她也分享到奇摩家族等寵物社團，發現大家的需求都很相近，於是開始好康道相報，也讓她從玩票性質轉為正式創業。

為負擔起對消費者的責任，夏綾那指出，產品研發也從過去的化學配方、與時俱進改為兼具安全跟植物配方方向前進。雖然在網路上有不少生活小妙方，例如四級氨等化學藥品來去除臭味，她強調，臭味滾的產品是送到檢驗公司進行通效性確認，同時也經過安全性測試，讓消費者用得有效、買得安心。

臭味滾2004年從拍賣市場發跡，2012年成立「艾穎實業」正式以公司來經營，創業第一年的營收大約150萬元，2017年開始進軍海外市場。夏綾那表示，過去都以中國、香港市場為主，那兩地的消費習慣、氣候都與台灣很接近，但今年轉向其他海外市場，也讓她學習到不少。

舉例來說，部分東南亞國家因為信仰關係，家中飼養的寵物都是貓咪、所以來詢問購買的都是以貓咪類的產品為主，或者是秘魯飼養狗狗多是以戶外為主，對產品的要求就會希望是能對植物友善的。她說，也因為國際客戶的刺激，臭味滾額外發展了3支產品。

今年受新冠肺炎疫情干擾無法參展，損失大型B端客戶，因此加入阿里巴巴國際站拓展B端客戶新商機，夏綾那說，一開始只是很單純的刷網頁看到廣告、填了資料，經過介紹之後，決定在今年4月正式加入。

夏綾那坦言，一開始從C端電商進入B端，前三個月沒有收入，一開始以為遇到詐騙，但後來經由參加新手學堂，進一步報名「橙功營」，讓她顛覆觀念，「過去以為阿里巴巴跟淘寶一樣是個比價的地方，但透過橙功營分享過往經驗跟品牌核心，透過阿里巴巴是客戶的顧問、不是競價平台」，也重新學習了B端的上架規則，重新開始阿里巴巴的架構，也讓她開始獲得雙位數訂單。

夏綾那侃侃談起與客戶之間互動所激發的研發靈感，公司今年同期也較去年同期總營業額成長100％。她指出，阿里巴巴的訂單常常是碎片化的小量訂單、金額也不大，但是復購、返單的時間點很近，就曾遇上2個月回購9次的客人，預計明年將再開一條產線專門給阿里巴巴的訂單、期許在阿里巴巴的業績有機會衝上全年30萬美元的好成績。

(中時 )