中天新聞台正式轉戰網路，但在離開電視頻道之前，便引發一連串爭議，其中包含七旬老翁輕生，記者整理諸多問題，向輔大新聞系教授陳順孝提問，陳順孝已讀不回。(李侑珊翻攝)

中天新聞台離開52頻道，正式轉戰網路，但在離開電視頻道之前，便引發一連串爭議，其中包含七旬老翁輕生，代表下架中天引起民怨悶燒，如今NCC管轄權力更有意擴充至網路，蔡政府甚至連網路言論要控制，對此記者聯繫NCC委員林麗雲、鑑定人陳順孝，兩人躲避問題且噤聲不回，無視因其所引起的一切動盪紛擾。

林麗雲本次為主審中天新聞台的NCC委員之一，任教於台大新聞所，另一名認為電視新聞節目內容可延遲播放的陳順孝，則是輔大新聞系副教授，兩人都是傳播學界赫赫有名的學者，且皆投入媒改運動，坐擁反旺中立場。

這次NCC開審中天新聞台，兩名知名學者皆以NCC代表的身分，位列坐上，在確定中天新聞台下架52頻道之後，兩人與另一名NCC委員王維菁等與蔡政府站在一起的傳播學者一樣，違背所學，被批評以新聞學術理想、志業來殺害新聞自由，也違反《憲法》保障言論自由，必定引來歷史罵名，不知如何面對傳播學界、業界與校內學生。

而NCC在將中天新聞台撤離52台後，先是NCC主委陳耀祥直接表達，支持華視進駐52台，赤裸裸地以公權力介入新聞頻道經營，近日更著手修訂〈網際網路視聽服務管理法草案〉，這被稱為「帝王水表款」，以後連網路言論都要管控，輿論批評NCC喪失獨立性，根本就是「東廠」。

中天新聞台是商業電視台，擁有大批忠實觀眾，傳播學者想必都了解，看電視對普羅閱聽大眾來說，就是生活習慣，如今像是林麗雲、陳順孝等學者出身NCC代表，還有蔡政府官員，因為個人政治立場還有喜好，討厭中天新聞台，因此乾脆直接下架，可是觀眾都是國民，人人都有納稅，收視權益卻沒有受到保障，自由看電視權益都被剝奪。

針對NCC委員認為中天新聞播報內容有瑕疵，但在商業新聞台的生態圈，播報速度就是搶快，其他與中天新聞台不同政治立場的新聞台，也時常出現錯誤又荒謬的論述，不了解為何NCC不辦？

由於中天新聞台下架52頻道，引發民怨悶燒，社會被撕裂，甚至一名七旬老翁為此輕生，然蔡政府與NCC所有學者代表、官員卻不聞不問，老百姓的傷痛無法被撫平。

對此，記者將上述問題向林麗雲與陳順孝提問，並致電、多次傳簡訊給林麗雲，兩天下來都沒有回應，至於陳順孝，則是已讀不回。

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