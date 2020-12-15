大陸11月消費者物價指數（CPI）年減0.5％，創下2009年10月份以來第一次出現負增長，市場憂心已經面臨通縮時代。大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，未來支撐CPI穩定的有利條件較多，隨經濟回復常態CPI會回到合理水準。

中新網報導，付凌暉稱，2020年以來，CPI的漲幅整體上是前高後低，11月的回落主要是由於食品價格下降所導致。但從扣除食品和能源的核心CPI來看，11月份為年增0.5％，連續5個月穩定相近水準，說明除能源和食品價格以外，居民消費領域的價格形勢保持基本穩定。

他表示，從未來發展來看，居民消費價格穩定運行還有不少有利條件。第一，從市場需求來看，無論是投資需求還是消費需求，整個市場需求都在擴大。第二，從市場預期來看，11月份的製造業採購經理人指數（PMI）來說，出廠價格指數位於景氣區間，比上個月還有所提升，說明市場對價格的預期還是看好。

第三，今年的糧食實現豐收，加上生豬產能的恢復，豬肉價格也出現下降，對價格的整體穩定起到重要的作用。同時各地及時推進保供穩價的措施，有利於價格的穩定。

(工商 )