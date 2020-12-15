大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，從11月主要數據來看，生產和需求繼續回升，就業保持總體穩定，市場發展活力在增強。但需注意，進入秋冬季以來外部疫情再次出現反彈，世界經濟處於疫情衝擊和經濟恢復的角力之中，不穩定不確定因素還比較多。儘管大陸2020年全年經濟增長可望維持較高水準，但要持續發展仍需要發力。

中新網報導，付凌暉15日在例行記者會上表示，第四季經濟運行的增長有望比第三季加快，因無論從生產還是需求，都是在穩步回升；隨經濟逐步恢復常態運行，相信全年保持一個較好的增長水準值得期待。

付凌暉稱，2020年經濟運行有不少有利因素，經濟逐步向潛在增長水準回歸可能性較大，但由於2020年的基數較低，從速度上來看，增長可能會比較快，但並不說明經濟出現明顯的變化。

他指出，隨著經濟逐步恢復到常態化的增長，消費仍然會成為經濟的主要支撐引擎。隨?經濟的恢復，就業在擴大，有利於增加居民收入，企業的效益在改善，消費持續回升仍有基礎。

(工商 )