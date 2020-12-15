美國農業部今天表示，他們已發現第1個野生動物感染2019冠狀病毒疾病的案例，染疫的是猶他州一隻水貂。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自8月起，已在美國奪走超過1萬5000隻養殖水貂的性命；這個野生水貂病例的出現，讓人們愈來愈擔心疫情將在水貂間爆發。

丹麥上月執行撲殺1700萬隻養殖水貂的計畫、並警告變種的冠狀病毒株可能傳染給人類之後，全球衛生官員正調查動物可能對人類造成的潛在風險。

美國農業部（United States Department of Agriculture，USDA）在一份通知中表示，他們在監控有疫情的養殖場附近的野生動物時，發現了這個猶他州「非養殖、野生的水貂」病例。

美國農業部補充道，還有一些不同物種的野生動物也被採樣檢測，但所有的篩檢結果都呈陰性反應。

美國農業部提到，他們已將此案例呈報給世界動物衛生組織（World Organisation for Animal Health），但也表示，沒有證據顯示，在有疫情傳出的水貂繁殖場附近，有病毒大規模散布到野生動物身上。

美國農業部在通知上說：「就我們所知，這是第1個非養殖、本土野生動物染疫的案例。」

病毒也在動物園的老虎，及家中的貓、狗身上發現。

(中央社)