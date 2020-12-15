中天新聞台離開52台，Youtube頻道訂閱次數已超過200萬，忠實觀眾逐漸從電視轉至網路，但也代表著長時間以來，絕大部分觀眾喜歡從電視看新聞的習慣，被迫得改變。傳統新聞台發展新媒體雖是好事，但蔡政府與NCC學者委員因政治與個人喜好等因素，不滿中天而關台，國人收視權益大受影響，更不解的是，政府到底憑甚麼替觀眾決定要看什麼新聞台？

本次主審中天新聞台的NCC委員林麗雲、王維菁，還有擔任鑑定人的輔大新聞系副教授陳順孝、文化大學新聞系副教授陳慧蓉等人，披著學者的外衣，每個人卻都是政治立場鮮明且強烈，他們這次帶著蔡政府的政治任務，揮舉大刀，公然以傳播學術專業戕殺新聞自由，一手關掉中天新聞台，撕裂社會，甚至引發民怨悶燒，七旬老翁為此輕生，老師們卻悶不吭聲，充耳不聞，完全不見儒者風範，完全淪為政治鷹犬。

這些傳播學者，不只意識形態清晰的令人害怕，過去更是用媒體改革做為社運包裝行銷口號，本質卻是高舉反旺中的大旗，也就是因為他們討厭旺中，這次受蔡政府之邀，入朝為官，並拿著公權力公審中天新聞台。

但位居於衛星頻道的新聞台，清一色都是商業媒體，講白了就是企業，靠收視率而營利維生，以市場機制來運作。簡單來說，新聞內容好壞與否，要不要看，本是由閱聽大眾來決定，而不是因為意識形態與政府不一樣，或是學者本身不喜歡中天，就以公權力，甚至慣以莫須有的違法國安等荒謬罪名，讓新聞台台從衛星頻道消失。

現在打開新聞台，直接從51台跳到53台，52台憑空消失，講白了蔡政府就是沒有做好任何準備，也是要讓中天新聞台先下架，無視國人的收視權與收視習慣。

蔡英文總統曾說過，勞工是民進黨心裡最軟的一塊，如今看來這明顯就是欺騙與謊話，大實話根本是，國人根本就是民進黨的眼中禁臠。

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(旺報 )