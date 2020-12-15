台北30歲張姓男子不滿醫師正妹女友提議分手，竟把2人過去性愛影片上傳Youtube，還把網址傳給對方，嗆聲「你會後悔的」，「說中文的影片應該可以賺不少錢」，「肯定讓妳紅」，還潛進對方的宿舍偷鞋子，女醫師嚇到提告後，台北地檢署依恐嚇、竊盜等罪起訴張男。

據了解，女醫師曾和30歲的張男交往，去年分手後，女醫師在6月間突然收到張男傳來的e-mail，信件主旨「看看妳幹嘛都不穿衣服」，裡面有一串Youtube連結網址，點進去一看，是2人交往時的自拍裸照和性愛影片。

張男寄給美女醫的電子郵件中恐嚇她，「你會後悔的」，但是又怕遭到女方提告想撇責任，還佯稱「手機掉了被盜走圖資，反正不是我外流的」，「我在其他地方發現好像你的影片耶~說中文的影片應該可以賺不少錢」。除了上傳性愛片，張男還恐嚇女方要到女醫師上班醫院散發傳單，讓女醫生將驚駭莫名。

女醫師憤而提告。檢方調查時，張男僅稱他想藉此和前女友聯繫，但檢方仍依恐嚇及竊盜罪嫌提起公訴。

(中時 )