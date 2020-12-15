公準精密工業(股)公司(3178)今天舉行南科新廠動土典禮，新廠總投資金額為3億元，預計2021年底完工，公準表示，公司順利切入美國大廠低軌道衛星零件，並於今年開始小量出貨，預計明年相關產品可望持續小批量量產，加上顯示器/半導體製程設備需求暢旺，樂觀看待2021營運。

公準早期以生產精密沖壓、成型模具及機械零件加工為主，憑藉多年於模具精密製造累積的核心技術，公準自1996年開始切入航太電機致動器零組件、顯示器設備零組件(CVD真空製程腔體、CVD/PVD中小型零件)、半導體曝光機台零組件及能源發電機滑輪引擎零組件等產業應用，陸續取得各大國際大廠認證，目前主要客戶包括：艾司摩爾(ASML)、漢微科、日月光(3711)、友達(2409)、GE Energy、Capstone等國內外大廠。

在各項產品中，公準最受關注的是航太及半導體產品，其中航太部分，公準產品包括：控制飛行器上升/下降/方向等作動功能的致動/伺服閥，應用於航空飛行器如飛機及無人機等；以及提供高速低延遲網路服務的低軌道衛星零件；在半導體產品方面，公準主要是提供微影製程設備及檢測機台零組件、電子束檢測設備零組件，以及封裝製程模具/工具。

目前公準的低軌道衛星零件已順利切入美國大廠，並於去年底、今年初開始小量出貨，公準預估，低軌道衛星相關產品明年可望持續小批量量產，預估2022年會有較大的營收貢獻，成為公司未來營運成長新動能。

公準亦積極投入新世代產品如六軸量測系統、超低溫冷櫃引擎以及循環經濟製程設備等。

看好顯示器以及半導體設備產業前景，公準除持續開發關鍵性零組件，並積極導入自動化生產系統降低成本，公司亦投資3億元興建新廠，並於今天動土，預計2021年底完工。

公準表示，新廠除將增添自動化精密製造及組裝產線外，亦將擴大研發團隊，投入高階新產品開發技術，新廠完工後，顯示器設備/半導體設備/航太伺服閥/冷鏈設備/微渦輪等產品均會在新廠生產，新產能投入將可因應市場需求，進而推升公司未來營運成長。

公準今年前3季稅後盈餘為9141萬元，年成長74.48%，累計前11月合併營收為11.54億元，年成長16.44%。

展望明年，公準表示，看好顯示器/半導體製程設備市場需求持續成長，加上低軌道衛星產品挹注，明年營運展望樂觀。

(時報資訊)