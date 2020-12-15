經濟部今(15)日公布最新產業數據顯示，印刷電路板產業今年在疫情帶動、5G建設等眾多因素下，全年產值將可望突破3000億元，回到金融海嘯前的水準。

今年受惠伺服器、網通設備廠商持續回臺投資擴增產線，以及肺炎疫情推升遠端應用產品接單活絡，加上電信業者5G基礎建設加速布建，催升另一波印刷電路板產業需求動能，累計前9月產值2273億元，年增7.9%，預估109年全年產值將可望突破3000億元，回到金融海嘯前的水準。

IC載板為推升今年印刷電路板產業成長之主要動能，以主要產品觀察，硬質及軟性印刷電路板受惠5G、人工智慧等新興科技應用擴展，帶動資訊、通訊等消費性電子產品需求增加，今年前9月產值1091億元(占整體產業48%)，年增2.4%；IC載板受惠高階運算晶片與高速記憶體需求暢旺，產值達711億元(占31.3%)，年增25.6%，增幅最大，係推升整體產業成長之主要貢獻來源，二項產品合占印刷電路板業約8成。另觀察銷售市場，我國印刷電路板業多以外銷市場為主，其中印刷電路板直接外銷比率達82.4%，IC載板則占49.2%。

108年受美中貿易紛爭干擾，印刷電路板出口值縮減至52.8億元，年減5.5%，惟今年前10月出口值回升至45.8億元，年增5.7%，主要出口市場以大陸占43.9%居首，年減0.8%，香港占12.8%次之，年增5.2%，南韓因部分大廠結束印刷電路板業務，對我國軟板及硬質多層板之需求增加，年增37.7%，占9.7%，超越美國成為我國第三大出口市場，對美國出口則年減9.6%。

(時報資訊)