台船(2208)為陽明(2609)打造的2,800 TEU級全貨櫃輪「好明輪」正式交船，陽明指出，當前亞洲區間市場受惠於歐美航段需求大增，帶動亞洲區間航段運費上揚，越南更是東南亞市場的主力出口市場，「好明輪」營運後將投入台港越南THX航線，掌握近期運費上揚趨勢，有助於陽明海運進一步提升亞洲航線營運績效。

「好明輪」為陽明委由台船建造10艘2,800 TEU級全貨櫃輪中第6艘交付的新船，該船型可裝載約2,940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能，搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，輔以脫硫塔的安裝，可有效率的降低氮氧化物及硫氧化物排放。

陽明自2020年起有6艘2,800 TEU自有船與3艘11,000 TEU長租船交付，其餘船舶包含4艘2,800 TEU自有船與11艘11,000 TEU長租船也將陸續於2021至2022年間交付，有助於陽明營運船隊汰舊換新，提升營運效能與降低成本，更利於船隊管理邁向智慧化及數位化。

(時報資訊)